Volley maschile A2: Cuneo ospiterà Brescia nei quarti di Coppa Italia, appuntamento a mercoledì 10 febbraio

Nel weekend di pausa della regular season di serie A maschile, in cui la Superlega ha disputato semifinali e finale di Coppa Italia, si sono tenuti anche gli ultimi recuperi del girone d’andata per la serie A2, che hanno visto la vittoria di Bergamo a Santa Croce e Ortona a Castellana, entrambe per 3-1.

La classifica del girone d’andata dell’A2 vede quindi:

1 Agnelli Tipiesse Bergamo 32

2 Prisma Taranto 24

3 Sieco Service Ortona 22

4 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 21

5 Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia 18

6 Conad Reggio Emilia16

Di conseguenza gli abbinamenti dei Quarti di finale di Coppa Italia vedranno scendere in campo mercoledì 10 febbraio alle ore 20.30

Agnelli Tipiesse Bergamo VS Efficienza Energia Galatina

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo VS Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

Prisma Taranto VS Delta Group Rico Carni Porto Viro

Sieco Service Ortona VS Conad Reggio Emilia

Prima ancora, la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo scenderà in campo per la quinta giornata di ritorno del campionato di A2, sabato 6 febbraio alle ore 18.00 in casa contro la Sieco Service Ortona in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Lega pallavolo serie A.

Coach Roberto Serniotti: «Come al solito bisogna pensare a una partita alla volta e quindi massima concentrazione per la sfida di sabato con Ortona. Brescia è una squadra fatta da giocatori molto esperti, abituati a sfide di questo tipo e che non a caso arrivò in finale di Coppa la scorsa stagione. Noi dovremo essere bravi a sfruttare al meglio questa serie di partite che giocheremo in casa».