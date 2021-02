Scuola di Pastorizia: le carni ovicaprine al centro del nuovo corso formativo targato Coldiretti

Dopo il successo registrato nell’autunno 2020, riparte in primavera la Scuola di Pastorizia promossa da Coldiretti con un nuovo corso di formazione aperto non solo a chi ha già frequentato il primo ma a chiunque sia interessato a sviluppare un progetto d’impresa vincente nel settore ovicaprino.

Il nuovo modulo da 105 ore, per il quale si stanno raccogliendo le iscrizioni, partirà a marzo e sarà dedicato alle tecniche di valorizzazione della carne ovicaprina e dei suoi derivati. I partecipanti acquisiranno le nozioni necessarie per allestire un laboratorio di lavorazione di questi prodotti, con ulteriori approfondimenti legati alla gestione ottimale dei pascoli e delle risorse foraggere, guidati da docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Torino.

Le lezioni teoriche – che, almeno in una fase iniziale, potrebbero tenersi con modalità a distanza nel rispetto delle disposizioni anti Covid – le attività di laboratorio, le visite e le esercitazioni in campo saranno concentrate due giorni a settimana per favorire anche chi risiede lontano dai luoghi di svolgimento, Paroldo e Moretta.