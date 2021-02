A Boves il sindaco Paoletti ha consegnato la Medaglia d'Onore al figlio di Giovanni Battista Giubergia

Oggi a Boves il sindaco Maurizio Paoletti ha consegnato la Medaglia d'Onore al figlio di Giovanni Battista Giubergia, internato in un lager nazista in Germania tra il '43 e il '45.

La medaglia ex IMI ogni anno viene concessa ai cittadini italiani, sia civili che militari, e ai familiari dei deceduti deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra durante il Secondo conflitto mondiale.

A causa dell’emergenza sanitaria in atto non è stato possibile organizzare la tradizionale cerimonia di conferimento, per cui le onorificenze sono state recapitate direttamente alle famiglie degli insigniti ad opera della Prefettura.

A Boves si è comunque voluto procedere con una cerimonia ufficiale in Sala del Consiglio, trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del Comune.

"Sono onorato di questo momento, ha detto il sindaco Paoletti introdotto dall'assessora Enrica Di Ielsi. Ridotte tante nostre inziiative ma non potevamo non onorare e ricordare la sofferenza di tanti nostri comapesani, che oggi ricordiamo con questa medaglia al signor Giubergia. Anche noi oggi ci sentiamo privati di tante cose ma se torniamo indietro e pensiamo a chi è stato coinvolto nella seconda guetrra mondiale ci rendiamo conto che hanno sofferto molto di più

Anno particolare, normalmente questa consegna viene fatta con una cerimonia in Prefettura, ma abbiamo deciso comunque di farlo in modo ufficiale in questa sala.