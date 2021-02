Garessio, in corso l'installazione della rampa d'accesso alla passerella provvisoria per disabili e persone con mobilità ridotta

In corso l'installazione della rampa di accesso per disabili e persone con mobilità ridotta alla passerella provvisoria di Garessio.

La struttura, presa temporaneamente in affitto, per collegare il borgo, dopo l'abbattimento del ponte Odasso, era stata inaugurata lo scorso dicembre alla presenza del sindaco, Ferruccio Fazio e del vice presidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso.

Il nuovo ponte, ad un'unica arcata, sarà pedonale e molto probabilmente resterà intitolato al generale Odasso, come spiegato il 22 gennaio, durante la presentazione del "concept" firmato dal designer Giorgetto Giugiaro e dal suo team. Saranno saranno gli studenti del paese a scegliere i colori della struttura, innovativa e futuristica, che è stata pensata come "un inno alla leggerezza e alla socialità". (Per rivedere le interviste clicca qui).

I tempi per la realizzazione dipenderanno molto dall'arrivo dei finanziamenti, dopodiché si stima un anno e mezzo per vedere l'opera completata.