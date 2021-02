A Mondovì si discute ancora sul Sacra Famiglia. Il sindaco: "Per il bene della struttura cessino le polemiche sterili"

A mettere la parola "fine" sulle lunghe discussioni riguardanti il Sacra Famiglia di Mondovì è il sindaco, Paolo Adriano.

"Se si vuole veramente il bene del Sacra Famiglia occorre far cessare le sterili polemiche" - interviene così il primo cittadino in seguito alle ultime dichiarazioni dei consiglieri di centrodestra, intervenuti anche nel corso dell'ultimo consiglio comunale con un emendamento relativo all'approvazione della modifica del regolamento per la concessione del patrocinio della città e l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici a enti legati all'assistenza agli anziani e agli studenti.

"I Consiglieri di Centrodestra, anziché apprezzare lo spirito collaborativo dimostrato dalla maggioranza nel non cassare un emendamento formalmente irrituale, continuano a farne terreno di disputa, peraltro in modo confuso, ovvero sovrapponendo il piano dell’indirizzo politico a quello della gestione e pure dimenticando che il Sacra Famiglia ha servizi di eccellenza ed è covid free da giugno" - aggiunge il sindaco che conclude - "Ora per favore basta, spegnete i riflettori se si vuole davvero aiutare la casa di riposo".