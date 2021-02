Assegnati 160 milioni di euro ai piccoli comuni: la soddisfazione di UNCEM

Uncem è molto soddisfatta per la firma del decreto del Ministro dell'interno che attribuisce a 1.968 Comuni italiani con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, 81.300 euro ciascuno per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Si tratta di 160 milioni di euro complessivi. Una importante notizia per gli Enti piccoli.