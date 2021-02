Beppe Ghisolfi relatore europeo per l'educazione finanziaria

Il Banchiere scrittore sarà l'autore del videomessaggio che, assieme al saluto del Direttore generale Chris De Noose, introdurrà i lavori del seminario web su resistenza e adattabilità alla crisi organizzato dal Gruppo UE delle Casse di Risparmio del quale egli stesso è dal 2018 il Vicepresidente e Tesoriere



Appuntamento il 18 febbraio a partire dalle ore 11



L’educazione finanziaria inizia il 2021 in formato europeo, e accorcia le distanze fra le Nazioni grazie alla straordinaria iniziativa web del Gruppo UE delle Casse di Risparmio, in sigla European Saving Banks Group, al quale per l’Italia aderisce l’Associazione ACRI e nel cui vertice direttivo collegiale (anche nel CDA dell'Istituto mondiale) siede, in rappresentanza del nostro Paese, il Banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi, in carica in tale ruolo dal 2018.



Proprio questi è l’autore del videomessaggio che, unitamente al saluto introduttivo del Direttore generale Chris De Noose (che guida anche la Direzione dell’Istituto mondiale delle Banche con status di CR), sancirà l’apertura dei lavori del convegno, su piattaforma internet, dal titolo “La conoscenza finanziaria come strumento di resilienza”, ovvero come fattore materiale e immateriale per adeguare operatori finanziari intermedi e operatori economici finali, imprese e famiglie, alle sfide imposte e accelerate dalla pandemia. Appuntamento sui monitor dei web-uditori il 18 febbraio mattina dalle ore 11.



I lavori entreranno nel successivo specifico attraverso una serie di relazioni nelle quali si sostanzia la collaborazione fra l’Istituzione politica, ossia il Parlamento e la Commissione Europea, e le realtà dell'Associazionismo economico-bancario di livello transnazionale. Interverranno infatti: Isabel Benjumea, esponente europarlamentare; Tatyana Panova, capo dell’Unità per l’unione del mercato dei capitali presso la Commissione; George Huber, capo della rappresentanza UE presso l’Associazione tedesca delle Casse di risparmio; Monica Malo, al vertice della comunicazione istituzionale della consociata spagnola delle Banche CR; Flore Anne Messy, segretario esecutivo per i progetti di educazione finanziaria dell’OCSE.



Sul rapporto tra finanza e pedagogia, disciplina quest’ultima essenziale al fine di trasporre la complessità dei mercati dei capitali nei contesti educativi e istruttivi, relazioneranno Patrice Cros e Marie Veronique Bryon.



La conclusione dei lavori è affidata a Peter Simon, condirettore generale dei Gruppi Europeo e Mondiale delle Casse di risparmio.



Le funzioni e il ruolo dei due Gruppi, in pratica organismi confederali delle Associazioni nazionali delle Banche di molte Nazioni protagoniste sia delle economie sviluppate che di quelle in via di sviluppo, sono stati spiegati in più occasioni proprio attraverso la produzione manualistica di Beppe Ghisolfi, nel cui più recente bestseller, “Visti da vicino” edito da Aragno, viene tratteggiato proprio il profilo di Chris De Noose.