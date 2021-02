Consiglio "speciale" per il Sacra Famiglia di Mondovì. I consiglieri di minoranza del centrodestra: "Ben venga, ma l'inerzia racconta un'amara verità"

La situazione del Sacra Famiglia di Mondovì, da mesi, continua a essere al centro del dibattito cittadino.

Una struttura cara ai monregalesi, come ha dimostrato la donazione di 32 mila euro effettuata da alcuni privati, nelle scorse settimane, per consentire di saldare le tredicesime dei dipendenti.

Il dibattito è approdato anche in consiglio comunale, non come argomento previsto all'ordine del giorno, ma come diretta conseguenza all'approvazione della modifica del regolamento per la concessione del patrocinio della città e l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici a enti legati all'assistenza agli anziani e agli studenti.

"Quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale dimostra la superficialità con cui l’amministrazione comunale sta affrontando il dramma del Sacra Famiglia" - commentano i consiglieri del centro destra monregalese, Guido Tealdi, Laura Barello, Luciano D’Agostino e Gianpiero Caramello - "Non si tratta di fare polemica ma di svolgere responsabilmente il nostro ruolo di consiglieri comunali. Sono mesi che denunciamo come la preoccupante situazione dei conti della casa di riposo richieda di agire tempestivamente. Invece abbiamo a lungo assistito al silenzio assordante e al solito immobilismo dell’amministrazione".

In diverse occasioni il gruppo aveva attenzionato il problema e lo scorso dicembre, dopo aver visionato attentante i documenti relativi al bilancio della casa di riposo, i consiglieri avevano chiesto l'intervento del sindaco, al fine di concretizzare gli aiuti per salvare la struttura.

"La soluzione di aiutare finanziariamente il Sacra Famiglia congiuntamente ad una soluzione dei problemi gestionali (l’uno non può prescindere dall'altro) è la proposta concreta che abbiamo avanzato." - spiegano i consiglieri di minoranza - "Solo oggi, dopo oltre 6 mesi dai primi segnali di difficoltà, Sindaco e giunta raccolgono la nostra proposta ma lo fanno dimostrando di avere le idee poco chiare: il provvedimento di modifica del regolamento comunale contributi, necessario per consentire un sostegno economico a favore della casa di riposo, è confuso per non dire sbagliato"

Nel corso del consiglio, tenutosi in video conferenza lo scorso 29 gennaio, a nome del gruppo, era intervenuto Luciano D'Agostino, presentando un emendamento al regolamento. Dopo una consultazione con la maggioranza, il sindaco ha proposto di rinviare la discussione in modo da approfondire la proposta dei consiglieri di centro destra ed è stato deciso di convocare un consiglio "ad hoc", con urgenza, dedicato al Sacra Famiglia e al Casati.

"In modo costruttivo abbiamo evidenziato l’inadeguatezza della proposta e suggerito una modifica (emendamento) al testo della delibera per metterla a posto e renderla funzionale allo scopo. Dopo lungo dibattito e consultazioni Sindaco e maggioranza hanno preso coscienza della situazione e sono stati costretti a ritirare il provvedimento rinviando a successiva seduta." - concludono dal centro destra monregalese - "Ora, per nascondere il pasticcio, si propone un consiglio comunale ‘speciale’ sul tema. Ben venga, ma l’inerzia, la lentezza e il continuare a rinviare provvedimenti che sono urgenti non fanno bene al sempre più incerto futuro del Sacra Famiglia. Questa l’amara verità".