Cuneo: torna in discussione la modifica allo statuto della consulta giovanile

Torna al centro del dibattito amministrativo comunale del capoluogo la proposta di modifica dello statuto della consulta giovanile, nella serata di martedì 9 febbraio e con la convocazione della riunione congiunta delle commissioni VI^ e VII^.

Nella proposta di modifica - illustrata in una commissione dedicata lo scorso 17 novembre dal presidente Gabriele Gaetano Fronzé - compare l’ampliamento del limite di età per i rappresentanti delle associazioni iscritte alla consulta, con il passaggio dall'intervallo 15-30 a quello 16-35.

"La decisione è dettata dal tentativo di includere realtà del territorio che operano nelle tematiche di politica giovanile ma che, per diverse ragioni, non sono ancora riusciti a nominare un rappresentante vero e proprio - ha sottolineato Fronzé - . La cosa che più conta, per la consulta, è la pluralità di opinioni: è necessario quindi coinvolgere più associazioni possibile e metterle in comunicazione, in rete. Membri di età più "alta", inoltre, potrebbero favorire quelli più giovani nell'organizzare concretamente manifestazioni, eventi e attività, in una sorta di ruolo di mentorship".

Tre mesi fa l'idea era stata però accolta con scetticismo dai diversi consiglieri intervenuti: Maria-Luisa Martello, Maria Laura Risso, Simone Priola e “Beppe” Lauria. Tra una settimana esatta verrà quindi di nuovo affrontato l'argomento.

