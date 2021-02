Da 30mila a 15mila: multe dimezzate nel 2020 della Municipale albese

Oltre 3.200 persone controllate, due delle quali denunciate alla Procura di Asti e altre 88 sanzionate; quasi altrettanti controlli in esercizi commerciali, qui con un totale di cinque sanzioni.



Questi i numeri che la Polizia Locale di Alba ha fatto registrare tramite i 1.268 turni di servizio effettuati nel 2020 per il controllo delle misure urgenti di contenimento dell’epidemia da Coronavirus.



Un’attività che anche ai piedi delle Langhe ha assorbito in modo continuo i ventuno agenti attivi presso il Comando cittadino, che agli ordini del comandante Antonio Di Ciancia, hanno effettuato un totale di 34.800 ore di servizio (una media di 1.657 ad agente), distribuiti su turni diurni effettuati sette giorni alla settimana dalle ore 7 alle 20 e turni serali.



Un impegno i cui fronti di azione sono stati fortemente rimodulati, negli ultimi dodici mesi, in ragione dell’emergenza Covid, potenziando la vigilanza nel centro abitato per evitare assembramenti e attività non consentite dalle disposizioni ministeriali e regionali.



"Particolare impegno – si legge nella relazione sulle attività 2020 appena pubblicata dal Comando – è stato richiesto nella gestione dei mercati rionali, specie dal mese di maggio quando sono stati consentiti di nuovo in piena operatività", mentre particolare impegno è stato messo in campo per garantire il regolare svolgimento degli eventi previsti nell’ambito della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, che si è svolta nel centro storico nonostante fino al 25 ottobre 2020.



Al contempo l’attività d’istituto è proseguita è proseguita nei vari campi di competenza della Polizia Municipale, dalla sicurezza stradale, alla vigilanza ambientale e edilizia, annonaria e commerciale.



CENTO INCIDENTI RILEVATI,

DUE QUELLI MORTALI

Come sempre importante, pur coi numeri in calo indotti dai vari periodi di lockdown, l’impegno profuso nel primo ambito. Gli incidenti gestiti dalla Municipale sono stati 100, con 70 persone ferite e 163 veicoli coinvolti, quest’ultimi in calo rispetto al 2019 (262). Due i sinistri mortali.



In buona parte si tratta di episodi avvenuti nel centro abitato (78), 13 in corso Europa, 11 lungo la circonvallazione, altrettanti in corso Piave, 7 in corso Langhe come anche nel centro storico, 5 in corso Cillario, 4 ciascuno in corso Canale e corso Cortemilia. Ben 16 sinistri hanno visto coinvolti almeno un pedone, 7 almeno un ciclista.



Sei le comunicazioni di notizia di reato alla Procura di Asti effettuate in osservanza di quanto previsto dalla normativa sull’omicidio e lesioni stradali del 2016 (che prevede la procedibilità d’ufficio per lesioni superiori a 40 giorni di prognosi), mentre altre 4 hanno riguardato casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.



Guardando alle cause, 19 incidenti sono stati ricondotti riconducibili alla mancata regolazione della velocità del veicolo, 20 a mancata precedenza, 19 a mancata osservanza delle distanze di sicurezza, 14 a mancata osservanza della mano da tenere, 15 a mancata precedenza ai pedoni e uno al superamento dei limiti di velocità



SANZIONI PIU’ CHE DIMEZZATE

AI VARCHI ELETTRONICI DELLA ZTL

In fortissimo calo rispetto allo scorso anno (da 11.212 a 5.022) le infrazioni accertate ai nove varchi elettronici attivi per il controllo dell’area pedonale e della Ztl notturna di via Rattazzi.



La gestione dell’area pedonale è stata interamente svolta dal personale dell’ufficio verbali e della centrale operativa che nell’anno hanno ricevuto 2.021 richieste di accreditamento, mentre sono state 661 le richieste di giustificazione di accessi straordinari 661.



ASSICURAZIONE E REVISIONE:

260 LE AUTO NON IN REGOLA SCOPERTE COL "TARGA SYSTEM"

E’ proseguito anche nel 2020, specie nei mesi nei quali non era in vigore il lockdown, l’utilizzo del Targa-System, che impiegato nel corso di dieci uscite giornaliere ha consentito il monitoraggio di 1.650 veicoli, sottoposti al controllo automatico in merito al possesso di assicurazione obbligatoria (205 violazioni), revisione periodica (63), fermi amministrativi, pignoramenti e furti. 165 gli inviti a presentare la documentazione mancante.



Nell’ambito della sicurezza urbana, il progetto della tracciabilità delle targhe è stato concluso in data 15 ottobre 2020 col collaudo dell’impianto composto da 6 nuovi varchi elettronici – in funzione dal 15 gennaio – che controllano tutti gli accessi stradali in entrata e uscita della città (corso Canale, viale Cherasca, corso Cortemilia, corso Enotria, corso Barolo e corso Nebbiolo). Le immagini registrate vengono inviate alla centrale operativa del Comando, mentre si attende di poter istituire il previsto collegamento con le altre forze di polizia del territorio.



15MILA VIOLAZIONI

AL CODICE DELLA STRADA

Nell’anno 2020 sono state accertate 15.332 violazioni al Codice della Strada di cui 971 con decurtazione punti, mentre sono stati 27 verbali emessi per violazioni ai regolamenti comunali.

Un numero praticamente dimezzato rispetto ai dodici mesi precedenti, quando in totale le violazioni erano state 30.691, peraltro già in calo rispetto agli anni 2018 (37.022) e 2017 (37.206).

Sosta e fermata la fattispecie di violazione numericamente più rilevante (7.717 multe), contro le 5.683 per circolazione nell’area pedonale e le 839 per violazione dei limiti di velocità.

Quindici le patenti sequestrate, 24 le segnalazioni per la sospensione della patente o della carta di circolazione, 49 i sequestri finalizzati alla confisca del veicolo, 179 le rimozioni di veicoli.