Enrico Costa (Azione): "Le preoccupazioni dei professionisti monragalesi tradotte in emendamenti al Milleproroghe"

“Il D. Lgs 73/2020, entrato in vigore il 29 luglio dell’anno scorso, ha eliminato le ‘premialità’ volumetriche e di rispetto delle distanze minimi tra edifici nel caso di interventi particolarmente performanti dal punto di vista energetico: nella pratica, gli extraspessori dovuti al materiale isolante dei muri non sono più considerati come ‘volumi tecnici’, quindi non impattanti sul volume complessivo dell’edificio. Tali extraspessori sono dati dal materiale isolante utile per gli interventi di riqualificazione energetica e colpisce davvero molto come il Governo, in un momento di crisi economica che pesa sul settore delle costruzioni e in cui è ritenuta prioritaria a livello nazionale e europeo la transizione “green”, abbia emanato un provvedimento di questo tipo, che va esattamente nella direzione opposta e penalizza gli interventi edilizi che prestano particolare attenzione al risparmio energetico: per queste motivazioni ho continuato a lavorare con i professionisti monregalesi che, nelle scorse settimane, mi hanno coinvolto, traducendo in alcuni emendamenti le loro proposte”.