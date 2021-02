In pensione il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Clavesana

Sabato 30 gennaio il sindaco Luigi Gallo e l’Amministrazione Comunale di Clavesana hanno voluto porgere un saluto di commiato ufficiale al geometra Fabio Manfredi, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, che dal primo febbraio va in pensione.



Il Sindaco nel consegnare una targa che esprime la gratitudine e l’apprezzamento dell’Amministrazione Comunale per il lavoro svolto in 38 anni di servizio ha aggiunto il suo personale riconoscimento per la disponibilità e la reperibilità che Fabio Manfredi ha sempre fornito, anche al di fuori del consueto orario di lavoro, per far fronte ad ogni evenienza: dai semplici imprevisti quotidiani a tutte le emergenze succedutesi a Clavesana in questi ultimi anni.



Nonostante che il rispetto della normativa anti COVID 2019 abbia limitato le presenze ad un ristrettissimo numero di persone la cerimonia è stata un momento di grande coinvolgimento emotivo in quanto occasione per ricordare momenti importanti della recente storia della nostra comunità a cui Fabio Manfredi ha preso parte sempre con grande coinvolgimento.



Alla cerimonia erano presenti colleghi ed ex colleghi; gli ex sindaci Renato Gallo, Michele Chiecchio e Bruno Terreno che, rievocando varie vicende vissute assieme a Fabio Manfredi hanno speso nei suoi confronti parole di grande apprezzamento; il geometra Giovanni Bracco che in qualità di professionista del settore lo ha da parte sua ringraziato per la disponibilità e lo spirito collaborativo sempre dimostrati nell’esame delle pratiche edilizie.



Un riconoscimento è stato espresso anche dallo stesso Chris Bangle, noto designer che a Clavesana vive e lavora.



All’amministrazione Comunale ora non resta che augurare a Fabio Manfredi un sereno futuro assicurandogli che potrà sempre confidare nella nostra amicizia, un bene prezioso che resta anche da pensionato.