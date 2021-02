Nasce il gruppo Roero in Azione

Anche il Roero entra in Azione. Si è costituito il coordinamento locale “Roero in Azione”, formazione politica che fa riferimento al movimento fondato da Carlo Calenda e che si sta strutturando sempre di più a livello territoriale.



Sarà Silvio Artusio Comba, sindaco di Monticello d’Alba e Presidente Sindaci del Roero a coordinare il gruppo, con lui Carlo Porro Sindaco di Castagnito e Pierangelo Battaglino consigliere comunale di Vezza d'Alba.



“Abbiamo bisogno di competenze, pragmatismo e serietà, di valori condivisi ed equilibrio, di predisposizione al confronto. Questo è un Paese con crescita zero da oltre vent'anni. La pandemia, con tutta la sua drammaticità, ha solo evidenziato i nostri problemi strutturali. Ci sarà futuro se si investe, se si programma, se si torna ad essere ciò che siamo sempre stati: Persone geniali e con buon senso pratico. Lasciarsi abbindolare da reddito di cittadinanza o da quota 100 fa torto all' intelligenza degli Italiani. Per questo ho aderito ad Azione.", le parole di Silvio Artusio Comba.



Carlo Porro: “Faccio L’amministratore pubblico ormai da lungo tempo, sono un laico di formazione socialista, ho sposato la causa di Azione convinto dai metodi pragmatici e responsabili di Carlo Calenda. Dobbiamo costruire ponti e non muri, per rifondare il Paese. Dobbiamo dare un futuro credibile alle prossime generazioni e riprendere il concetto di Politica nella sua accezione più profonda, come espressione della massima funzione sociale: partecipazione attiva, razionale e non populista per il bene comune e per le sfide che ci attendono: ambiente, lavoro, cultura.”



Pierangelo Battaglino sottolinea: "Ho aderito convintamente ad Azione. L'Italia ha bisogno di persone serie e preparate, oltreché oneste. La politica deve essere al servizio della gente. In questo momento storico dobbiamo dare risposte sia ai problemi sociali, sia a quelli economici, supportando i settori più colpiti dalla pandemia, su tutti il settore turismo e cultura, ricordando che le piccole e medie imprese familiari sono la spina dorsale della nostra economia."