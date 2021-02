Niente sfilate per il Carnevale di Mondovì, ma coriandoli e maschere virtuali

Erano stati i “Desbela di Scalenghe in un mondo incantato”, insieme al gruppo mascherato "Attacchi d'arte a Rocca de' Baldi", a chiudere trionfalmente l'ultima edizione del carnevale di Mondovì.

La seconda sfilata dei carri allegorico, lo scorso febbraio, era andata in scena appena in tempo prima dell'inizio degli interminabili mesi del lockdown imposti dall'emergeza sanitaria.

Soltanto un anno è passato, eppure, i canti, i balli e i divertimenti, tipici del carnevale appaiono qualcosa di davvero lontano dalla quotidianità, senza eventi di gruppo, feste e attività che non garantiscono il distanziamento sociale.

A dicembre, gli organizzatori del carnevale monregalese, hanno dato spazio alla realtà e si sono visti costretti ad annullare le maestose sfilate che avrebbero dovuto essere in programma per domenica 7 e domenica 14 febbraio 2021.

Nessuna manifestazione pubblica, alcun assembramento, azzerate le serate danzanti: la Città di Mondovì non potrà accogliere migliaia di visitatori ma concederà spazio a nuove attrattive, capaci di mantenere viva la tradizione.

La ‘Famija Monregaleisa’ però ha deciso di non rinunciare del tutto ai festeggiamenti e ha predisposto una formula alternativa che permetterà ugualmente di raggiungere in modo virtuale un gran numero di persone, esaltando la bellezza del territorio e l’importanza delle tradizioni monregalesi, ponendo il primo tassello della rinascita post-pandemica.

"Non riuscivamo ad immaginare un assoluto silenzio nel mese di febbraio - spiega Enrico Natta, presidente Famija Monregaleisa -, per questo ci siamo adoperati per dare alla Città un forte segnale: ritorneremo! Le idee hanno preso vita e forma, nel fine settimana saranno ben visibili, online e dal vivo. Il segnale vuole essere chiaro: il Carlevè ‘d Mondvì sopravvive e si prepara per un ritorno in grande stile nel 2022. Domenica non ci sarà nessuna sfilata ma… respireremo ugualmente l’atmosfera carnascialesca".

Tra le iniziative virtuali, in arrivo il formato “Cantuma ‘n coro, salutme ‘l Moro”: un simpatico contest social, disponibile sulla pagina del sito ufficiale www.carnevaledimondovi.it, che permetterà la partecipazione attraverso registrazione ed invio del proprio video nello stile dell’ormai famoso Tik Tok.

Il Moro potrà così ricevere numerose versioni, cantate in modalità karaoke, dell’inno del Carlevè e di altre canzoni a tema.

Un simpatico intrattenimento che consentirà di raggiungere virtualmente tutti gli ambienti visitati dalla Corte del Moro durante il consueto ‘giro’: scuole primarie, asili, case di riposo e numerosi amici del carnevale. Tra le realizzazioni concrete, spazio a numerose installazioni che vedranno protagonisti luoghi simbolo della Città: dal municipio al Belvedere, passando per le vetrine del centro storico di Breo.

"Non vogliamo svelare la sorprese - conclude Natta -, l’invito è di volgere lo sguardo alla collina di Piazza: il Carlevè ‘d Mondvì saprà stupire anche nel 2021…".