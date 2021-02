Reati e pandemia: in Granda crollano i furti in casa ma crescono le truffe online (+30%) e le violenze domestiche

E' stato un 2020 segnato dalla pandemia. Anche sul fronte dei reati.

Stamattina, in Questura a Cuneo, sono stati presentati i dati dell'attività svolta lo scorso anno. Numero dietro ai quali c'è stato un grande lavoro di tutti i reparti, come ha evidenziato il questore Nicola Parisi, arrivato in città lo scorso 22 ottobre in sostituzione di Emanuele Ricifari, trasferito in Sicilia.

"I numeri non spiegano mai davvero quello che facciamo, non spiegano la tensione civile e la passione morale che hanno accompagnato, sempre e ancor più lo scorso anno, il nostro lavoro sul territorio. Essere poliziotto significa essere al servizio della comunità e i miei uomini lo hanno fatto con impegno anche in un anno difficile".

Pietro Nen, dirigente della Squadra Mobile, ha ricordato le operazioni più importanti dell'anno, da "Family Affairs" ai maxi sequestri di droga, che hanno fatto egnare numeri enormi per la nostra provincia: 51 kg di marijuana (contro i 19 del 2019), 352 piante di canapa e 160 grammi di cocaina.

Aumentati anche gli arresti, 87 in totale, di cui 75 solo della Mobile. Il dato evidenzia un 30% in più circa rispetto agli ultimi tre anni. Un grande lavoro di prevenzione e repressione a fronte di un oggettivo calo dei reati, come accaduto in tutta Italia.

Diminuiti di oltre il 20% quelli contro il patrimonio, nello specifico i furti in casa. Un evidente effetto della pandemia, che ha condizionato, dall'altro lato, un aumento delle violenze domestiche e soprattutto delle truffe online, cresciute del 30% circa. Ammonta a circa 500mila euro il totale delle truffe online nella nostra provincia. Tra i colpiti, una donna che ha acquistato per due mesi merce griffata, spendendo 3000 euro, senza mai però riceverla.

Colpite anche le aziende, truffate per circa 300mila euro.

E poi pedofilia, diffamazione, phising, sostituzione di persona e uso indebito di carte di pagamento.

Il dirigente delle Volanti Luigi Chilla ha evidenziato il grande lavoro di presidio del territorio, in funzione preventiva. Sono stati 4554 gli operatori impiegati e 1248 le pattuglie straordinarie per l'emergenza Covid.

Gli interventi a Cuneo sono stati 1781 (erano stati 2158 nel 2019); sono state identificate 16.662 persone e sono state gestite oltre 8000 chiamate.

Numeri importanti, che vanno nella direzione di voler essere presenti e aumentare il senso di sicurezza percepita, che è sempre nettamente inferiore a quella reale, come attestano i dati sui reati.

"Siamo stati presenti soprattutto nella zona del Movicentro, intendendo tutta l'area della stazione, corso Giolitti e corso IV Novembre. Se abbiamo due o tre volanti sul territorio cittadino, una è fissa lì. In quella zona abbiamo riscontrato un senso di insicurezza dettato più dall'insofferenza verso il diverso che da una reale criminalità. Anzi, i reati succedono in altre zone di Cuneo", ha evidenziato Chilla, non senza una piccola nota polemica.