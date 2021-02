Sopralluogo dell'assessore Gabusi sul Ponte dell'Olla a Gaiola, il sindaco: “I distaccamenti sono peggiorati”

Il sindaco di Gaiola Paolo Bottero continua a tenere alta l'attenzione sul Ponte dell'Olla che passa sopra lo Stura lungo la statale 21 del Colle della Maddalena. Ieri, lunedì 1° febbraio, c'è stato un sopralluogo da parte dell'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi. Oltre al primo cittadino di Gaiola erano presenti anche il presidente dell'Unione Montana Loris Emanuel e la presidente della conferenza dei sindaci di valle Sabrina Rocchia.

“L'assessore Marco Gabusi è venuto a Gaiola per rendersi personalmente conto del costante peggioramento, almeno delle pertinenze esterne, del ponte dell'Olla – dichiara Bottero -. Nel contempo ha potuto constatare la quantità di camion che transitano in una sola mezz'ora di sopralluogo (circa 40 autotreni). Nonostante le rassicurazioni di Anas, l'amministrazione e i rappresentanti di valle ritiengono di dover avere rassicurazioni sui lavori di manutenzione straordinaria che impediscano cedimenti alla struttura, oltre alla ricerca di una soluzione alternativa che va vista in un quadro più ampio di viabilità di valle”.

Le segnalazioni di crepe e distacchi sul Ponte dell'Olla a Gaiola risalgono già a fine 2017, quando il sindaco era Fabrizio Biolè. Da allora ci sono state verifiche e prove di carico da parte dell'Anas, che sono culminate in una nota ufficiale protocollata dal comune di Gaiola nel giugno del 2020: “Sul ponte dell'Olla sono state eseguite una serie di indagini tecniche per verificare la funzionalità statica della struttura e, dall'esito delle indagini condotte, è emerso che il ponte in questione non presenta problemi strutturali”.

“Nonostante le rassicurazioni dell'Anas, è evidente il peggioramento del manufatto – continua Bottero -. Teniamo conto che si tratta di un ponte che risale all'800 e che ha bisogno di manutenzione straordinaria. Non abbiamo elementi per dire che ciò asserisce Anas non sia corretto. Tuttavia non sono né sordo, né muto, né cieco. I distaccamenti dal ponte ci sono e sono anche notevolemente peggiorati”.

“Ringrazio l'assessore Gabusi per la disponibilità – conclude Bottero -. Ci ha rassicurato che ha già in programma un incontro con Anas e che solleverà la questione. Nel contempo attendiamo una convocazione dalla Prefettura. Essendo collo dell'imbuto di tutta la valle, un eventuale problema al ponte bloccherebbe tutto il territorio a monte. Prevenire è meglio che curare. Il problema, ben chiaro sia al comune che a tutti gli amministratori della Valle è di primaria importanza per il futuro del nostro territorio”.