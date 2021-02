Torna il Coronavirus a Corneliano: 16 i positivi in paese

A metà novembre 2020 Corneliano registrava una sessantina di casi di Coronavirus. Sono trascorsi appena due mesi e il comune roerino deve fare i conti oggi con 16 casi risultati positivi al virus. La situazione attuale ci viene spiegata dal sindaco, Alessandra Balbo, che precisa: "Abbiamo purtroppo nel nostro comune sedici persone positive al Covid-19, di cui tre sono alunni che frequentano la scuola media. Le persone si trovano al momento in condizioni di buona salute. Anche se da ieri siamo in zona gialla continuiamo a rispettare le regole (mascherina e distanziamento). Dobbiamo essere molto prudenti per non ritornare ai numeri di novembre scorso".

Come da protocollo di sicurezza la classe terza della scuola è stata messa in quarantena fino a venerdì 5 febbraio e la scuola sta procedendo con la sanificazione dei locali interessati. Intanto il primo cittadino cornelianese fa sapere che - come da prassi - prosegue la sanificazione dei locali comunali e dei vari spazi all'interno del paese.