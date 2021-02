Serie D: Bra, Antonio Cardore saluta i giallorossi

Movimento di mercato in uscita per il Bra. La società giallorossa ha annunciato la risoluzione del rapporto con il centrocampista classe '96 Antonio Cardore, in forza ai braidesi dal luglio 2020.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A. C. BRA

"L'A.C. Bra comunica che è stato risolto, consensualmente, il rapporto calcistico con il centrocampista ('96, originario di Napoli) Antonio Cardore. Ad Antonio, va il ringraziamento per l'impegno dimostrato con la maglia giallorossa, con l'augurio per il migliore futuro dal punto di vista sportivo e personale."