Alba, tamponamento in tangenziale. Ferita lieve trasportata a Verduno

E’ stata trasportata all’ospedale di Verduno in condizioni non gravi la conducente della Fiat Punto – una donna del 1969, residente a Santa Vittoria d’Alba – che nella prima mattinata di oggi, martedì 2 febbraio, pochi minuti prima delle 8, è stata tamponata mentre percorreva la tangenziale di Alba, all'altezza del ponte Caduti di Nassiriya.



La donna non ha rimediato lesioni particolarmente preoccupanti ed è stata condotta in ospedale in codice verde.



In suo soccorso sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa albese insieme a una squadra del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e provveduto a rimuovere dalla carreggiata il mezzo incidentato.



Insieme a loro, anche una pattuglia di Carabinieri provenienti dal Comando di Alba, impegnati nel compiere i rilievi del caso.



L’incidente è stato anche al centro di un piccolo giallo. Evidentemente spaventato da quanto accaduto, il giovane alla guida del veicolo che ha tamponato l’utilitaria non si è infatti fermato immediatamente sul luogo dell’incidente. A segnalarlo la stessa vittima, insieme ai soccorritori intanto giunti sul posto. Il ragazzo si era però fermato alcune centinaia di metri più avanti. Da qui aveva allertato a sua volta i soccorsi e, messosi in contatto coi Carabinieri, ha raggiunto in un secondo momento il luogo del sinistro. Nei suoi confronti non si configura quindi il reato di omissione di soccorso, per l’immediato ravvedimento messo in atto.