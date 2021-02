Alba, incidente sul ponte della tangenziale

Sono in via di graduale risoluzione i rallentamenti che da oltre un’ora si registrano ai diversi ingressi per il centro albese.



A causarli un incidente stradale registratosi sulla tangenziale della città, all’altezza del ponte di Nassiriya.



Dalle prime informazioni in nostro possesso il sinistro non avrebbe provocato feriti. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia Municipale.