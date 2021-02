Bra, vigili del fuoco in azione per incendio in un’azienda di via Piumati

Squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Bra e Alba, col supporto di volontari in arrivo da Sommariva del Bosco, stanno intervenendo in questi minuti al civico 214 di via Piumati a Bra, in uscita dalla città, poco prima dell’incrocio con la tangenziale cittadina.



A prendere improvvisamente fuoco un quadro elettrico presente all’esterno di un fabbricato produttivo. I Vigili del Fuoco stanno operando per spegnere le fiamme evitando che queste possano estendersi al corpo del capannone.