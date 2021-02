Fossano: è morto Costanzo Aimar, noto ingegnere e amministratore di condomini

È morto Costanzo Aimar, noto ingegnere di Fossano. Apprezzato e conosciuto da molti in città. “Costa”, come era solito esser chiamato, amministrava condomini dal suo studio di via Barotti.



Costanzo ha perso la sua battaglia contro una brutta malattia che nel 2019 si era ripresentata e che sembrava esser sconfitta. I funerali si svolgeranno mercoledì 3 febbraio alle ore 10 presso la chiesa del Salice, mentre il rosario avrà luogo domani, martedì 2 febbraio, alle ore 18. Lascia la moglie Graziella Brondino, insegnante al “Vallauri”, i figlia Anna Alberto e Andrea.