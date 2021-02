Muore a soli 32 anni Roberta Monteleone, estetista di Centallo

Se ne è andata a soli 32 anni Roberta Monteleone, estetista di Centallo. Da mesi lottava contro un tumore che l'ha portata via nella notte tra lunedì 1° e martedì 2 febbraio.

Roberta lavorava al centro Benessere KI di Mondovì. Lascia il marito Francesco Cara, i genitori Ettore e Carla, e il fratello Giuseppe con Marcella.

Il rosario sarà recitato domani, mercoledì 3 febbraio alle ore 20 nella chiesa parrocchiale, mentre i funerali saranno celebrati giovedì 4 febbraio alle 10, sempre nella parrocchiale.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla sua pagina facebook. Così la ricordano le colleghe del Centro Benessere KI: “Oggi è un giorno terribile per noi . Noi che siamo una famiglia... Mannaggia Roby bella, che sofferenza. Che dolore insensato stiamo provando. Sei entrata nelle nostre vite quando io e Daniela stavamo affondando. Ci hai aiutato, salvato e confortato. Mannaggia piccola del centro Benessere KI: eri fragile ma fortissima, eri minuta ma avevi un cuore enorme. Abbiamo passato del tempo bellissimo insieme, quasi sempre a sorridere. Non ti dimenticheremo mai Roby bella. Mai. E' una certezza perché sei ancora insieme a noi nel centro che hai aiutato a creare. Sarai la nostra Roby per sempre. Ti vogliamo bene. Ciao”.