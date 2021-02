Cuneo: all'Unitre una lezione sulla storia e il design dell'arazzo

L’arte dell’arazzo resta una forma di altissimo perfezionamento artigiano, valido a tutti gli effetti come forma d’arte, ancora oggi, in un’epoca come la nostra di grandi cambiamenti. Il XX secolo ha visto crescere il progresso tecnologico a ritmi vertiginosi e a ritmi altrettanto rapidi sono scomparse molte pratiche artigianali.

L’arte arazziera non ha voluto, e come potrebbe, cambiare intento: è ancora oggi fatta a mano, come accadeva centinaia di anni fa, ed è proprio grazie ad un attento percorso a ritroso che, partendo dalla storia della celebre Arazzeria Scassa di Asti, torneremo alle produzioni secentesche per il Louvre e Versailles, agli arazzi di Raffaello Sanzio e di Angers, fino alle trame tessute in un convento nella Germania nord-ovest, nei pressi di Colonia, rintracciando i resti del celebre Panno di S. Gereone.