AllForFood, lo shop di attrezzature a misura di ristoratore

L'efficienza è un must in cucina: anche il migliore chef si trova in difficoltà senza i giusti strumenti. Per questo AllForFood ha scelto di inserire nella sua offerta esclusivamente attrezzature per la ristorazione e macchine alimentari firmate dai brand più prestigiosi, proposte a condizioni competitive. Merito dell’eccellente rapporto qualità-prezzo, ma anche dell’assistenza multicanale pre e post-vendita, e della possibilità di noleggio operativo grazie alla partnership con Grenke.

Al fianco dei professionisti della ristorazione dal 2007, l’e-commerce propone ogni genere di attrezzatura professionale necessaria per l’allestimento di ristoranti, pizzerie, macellerie, gelaterie e molte altre attività. In catalogo ci sono più di 40.000 prodotti, tutti firmati da marchi di punta come Fimar, Forcar, Tecfrigo, Scab Design e Bras.

La passione per il Made in Italy guida l’attività dello shop, che mira alla promozione delle eccellenze italiane nel campo degli articoli per ristorazione. Oltre il 98% del catalogo è infatti composto da prodotti di provenienza nazionale, la restante parte riguarda attrezzature di importazione selezionate con attenzione per garantire la medesima efficienza.

Tre le macro-sezioni che compongono lo shop: attrezzature per la ristorazione, forniture alberghiere e arredamento professionale. L’offerta spazia dall’armadio frigo 2 ante al forno pizza con alimentazione a gas, dai banchi di servizio alla sfogliatrice professionale.

I prezzi rispondono al bisogno di risparmio e convenienza. Un vantaggio dovuto alle partnership con numerosi fornitori e produttori, che consentono ad AllForFood di applicare prezzi vantaggiosi su prodotti di qualità superiore. Sconti eccezionali nella pagina Promozioni, che raccoglie decine di offerte per periodi limitati.

Specializzato nel commercio elettronico, lo store prevede una formula di vendita completamente diversa da quella dei rivenditori tradizionali. La merce parte dal magazzino del produttore per arrivare direttamente al cliente, senza necessità di stoccaggi intermedi. Ciò consente allo shop di mantenere un catalogo ampio e sempre attuale.

AllForFood ha fatto dell’attenzione al cliente un tratto distintivo della propria offerta. L’acquirente è tutelato in ogni aspetto grazie ad assistenza professionale pre e post-vendita, transazioni prive di rischi e spedizioni sempre assicurate.

Per ottenere un preventivo gratuito bastano pochi click e, approfittando della modalità fai da te, la risposta arriva nell’arco di pochi secondi, direttamente sulla casella di posta elettronica. In ogni caso, il customer care è disponibile dal lunedì al venerdì (dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30) via telefono, numero verde, e-mail e chat online.

Il noleggio operativo arricchisce ulteriormente la proposta. Si tratta di un’opportunità resa possibile dalla collaborazione con Grenke. È rivolta a piccole e medie imprese e consente di disporre subito di attrezzature di alta qualità, senza vincolare il capitale.

Tra i vantaggi di questa soluzione troviamo la completa deducibilità del canone, la pianificazione dell’investimento mediante canoni costanti, la non contabilizzazione dei beni nell’ambito del bilancio e il mantenimento della liquidità. Gli importi ammessi partono da 2.500 euro, mentre per la durata contrattuale le opzioni variano da 24 a 60 mesi, con possibilità di riscatto.