Cittadinanza per investimento: ecco come acquistare un passaporto

In molti non sanno che in molti paesi europei è possibili ottenere la cittadinanza attraverso un investimento. Questo è il processo secondo cui è possibile ottenere il passaporto investendo nell'economia del paese ospitante. Questi paesi offrono dei programmi di investimento che conferiscono la possibilità di acquisire la cittadinanza in tempistiche molto minori rispetto a quelle tradizionali.

Gli investitori quindi potranno ottenere in molto meno tempo il passaporto e attuare i loro investimenti. Questo è possibile solo se si rispettano i requisiti delineati dal paese ospitante.

D'altro canto anche i vantaggi per il paese ospitante sono molto importanti, sicuramente il principale è quello di attrarre capitali da altre parti nel mondo.

Perché prendere una seconda cittadinanza?

Le ragioni che potrebbe portare le persone a richiedere una seconda cittadinanza sono molteplici. Un investitore potrebbe richiederla per:

Motivi di sicurezza : avere un secondo passaporto può essere una garanzia di salvezza qualora succedesse qualcosa di grave nel proprio paese. Ad esempio nel caso di guerra, dittatura oppure agitazione politica la persona con doppia cittadinanza sarà libera di trasferirsi nell'altro Paese;

: avere un secondo passaporto può essere una garanzia di salvezza qualora succedesse qualcosa di grave nel proprio paese. Ad esempio nel caso di guerra, dittatura oppure agitazione politica la persona con doppia cittadinanza sarà libera di trasferirsi nell'altro Paese; Viaggiare senza visto e maggiore mobilità : ci sono alcuni passaporti nel mondo che consentono l'ingresso in molti più Paesi rispetto ad altri;

: ci sono alcuni passaporti nel mondo che consentono l'ingresso in molti più Paesi rispetto ad altri; Attività commerciali e gestione fiscale : avere un secondo passaporto permette di estendere il proprio business a nuove opportunità commerciali e inoltre di godere di un regime fiscale diverso, anche più vantaggioso molto spesso;

: avere un secondo passaporto permette di estendere il proprio business a nuove opportunità commerciali e inoltre di godere di un regime fiscale diverso, anche più vantaggioso molto spesso; Famiglia: permette molte volte di dare un futuro migliore alla propria famiglia.

Cosa ci guadagnano i paesi ospitanti?

Il passaporto e la cittadinanza sono molto richiesti soprattutto da grandi imprenditore che vogliono ampliare il loro business e le loro rotte commerciali abbattendo qualsiasi ostacolo. Proprio per queste ragioni sono nati i programmi di investimento. Questi permettono, a fronte di un investimento da parte del richiedente, di ottenere la cittadinanza e passaporto.

I paesi non fanno questo per volontariato ma utilizzano questi fondi per investire in diversi progetti e nella creazione di posti di lavoro. Sono uno strumento che spesso viene utilizzato per rilanciare l'economia di un Paese.

Quali sono i Paesi che offrono questi programmi d'investimento?

Esistono diversi paesi nel mondo che permettono questo. Vediamo insieme quali sono i più famosi.

Cipro

Cipro è un paese che ha aderito all'Unione Europea nel 2004. Dal 2007 offre con i suoi programmi d'investimento la possibilità di ottenere un passaporto e la cittadinanza. Il Paese ha aumentato i suoi investimenti in questi programmi nel 2013 quando c'è stata una forte crisi.

In questo momento è possibile ottenere il passaporto a Cipro se si investono almeno 2.5 milioni di euro. Non tutti i Paesi dell'Unione Europea concordano su queste procedure perché potrebbero essere usate per infiltrazioni da parte della criminalità nel sistema europeo.

Malta

Malta concede la cittadinanza per un investimento totale di circa 1.150.000€. A Malta cittadinanza tramite investimento è possibile, i richiedenti dovranno fare un investimento in immobili di almeno 350.000€. In secondo luogo dovranno contribuire con almeno 650.000€ al Paese. Il 70% di questi soldi saranno destinati ad un Fondo istituito dal governo la restante parte sarà consolidata.

Se il richiedente ha una coniuge e dei figli dovrà contribuire con 25.000€ per ognuno di questi. Inoltre per ottenere la cittadinanza dovrà versare almeno 150.000€ in obbligazioni del Paese e mantenerle per almeno 5 anni.

In questo modo Malta può rilanciare la sua economia con questo business.

Montenegro

Il Montenegro offre uno dei programmi più vantaggiosi per gli investitori stranieri che vogliono ottenere cittadinanza e passaporto. Questo programma d'investimento è stato avviato nel 2021 e saranno accolti al massimo 3.000 investitori, almeno da quanto indicato fin ora.

Il primo modo per ottenere la cittadinanza è quello di donare 100.000€ per lo sviluppo delle municipalità che sono ancora arretrate. Un altro metodo per ottenere questa cittadinanza è attraverso un investimento di almeno 450.000€ a Podgorica (la capitale) o in altre aree vicino alla costa, questo permette ad esse di rilanciarsi nel turismo.

L'ultimo metodo è quello di investire 250.000€ in progetti di sviluppo nel nord del Paese dove ci sono diverse zone arretrate.

Bulgaria

Ci sono principalmente due metodi che permettono di acquisire la cittadinanza e il passaporto bulgaro attraverso gli investimenti.

Il primo programma è quello standard. Questo consiste in 5 anni di residenza e un investimento di 512.000€. Questo però non è il metodo più veloce infatti spesso e volentieri non viene utilizzato dai ricchi investitori.

Il secondo tipo di programma è quello rapido. Dopo 1 anno di residenza permanente il soggetto con un investimento pari al doppio di 512.000€, quindi 1.024.000€ potrà ottenere la cittadinanza.

Santa Lucia

Questa è una piccola isola dei Caraibi che sta attirando investitori da ogni parte del mondo grazie ai suoi programmi per investimenti che permettono di ottenere il passaporto e la cittadinanza.

L'investitore potrà scegliere fra diverse opzioni.

La prima consiste in un investimento di 200.000$ nel Saint Lucia National Economic Fund.

La seconda opzione in un investimento di 300.000$ in un qualsiasi progetto immobiliare.

Se l'investitore ha più fondi da poter investire può scegliere di fare anche un investimento di 3.500.000$ in un'azienda per creare nuovi posti di lavoro. Infine potrà investire almeno 500.000$ in titoli di stato a zero interessi e tenerli per almeno 5 anni.

Conclusioni

Se sei interessato ad ottenere una nuova cittadinanza a Malta la cittadinanza tramite investimento è possibile così come in molti altri paesi. Non ti resta che dare un'occhiata.