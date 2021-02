La “Granda Circolare”, l’incontro del pianeta economia e cultura di Insieme

Roberto Tognetti, architetto di Novara e direttore della “Fondazione Riusiamo l’Italia”, ha parlato di riuso urbano come ecosistema dell’economia circolare; Andrea Cavagna di Bologna è co-fondatore dell’azienda Sfridoo Srl ed ha portato testimonianza di progettualità indirizzate alla circolarizzazione degli scarti industriali e sociali; Davide Maguzzato da Venezia, co-fondatore della piattaforma “Campo Digitale”, ha esposto i sistemi digitalizzati di circolarizzazione a favore del piccolo imprenditore per creare modelli bioregionali di sviluppo, con creazione di sinergie di vendita ed acquisto; e da Miano il direttore di “Italia Circolare”, Paolo Marcesini, ha illustrato l’impatto sociale, economico e formativo in stretta correlazione con il territorio e le filiere produttive.