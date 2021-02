L'azienda marenese Ironika premiata con due IDA International Design Awards

Il 29 gennaio Ironika è stata premiata al 14° International Design Awards.

L’IDA ha conferito all’agenzia di comunicazione il Gold Award nella categoria Print Advertising per la campagna pubblicitaria Protecting the Identity ideata per il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

La medesima campagna si è aggiudicata anche il Silver Award nella categoria Print Posters.

«Siamo entusiasti, onorati ed emozionati per questi premi che ci vengono conferiti da un’organizzazione internazionale» dice Beppe Incarbona, amministratore delegato di Ironika.

«Gli International Design Awards, infatti, sono stati istituiti per riconoscere, celebrare e promuovere visionari del design e talenti in architettura, interni, prodotto, grafica e fashion design.

Un ringraziamento va al mio staff e anche al nostro cliente per aver creduto in noi e per aver “osato” nella comunicazione. Il gioco di squadra è la base per un lavoro eccellente!»