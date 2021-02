Occhiali e montature: i trend del 2021

Non esiste un accessorio migliore per aggiornare il proprio stile così velocemente come scegliere una nuova montatura di occhiali alla moda. Per ogni amante della moda, anche probabilmnete per chi non ha problemi di vista, gli occhiali sono una parte irrinunciabile del guardaroba. Non c'è niente da fare: un nuovo paio di occhiali moderni e accattivanti può davvero dare un tocco di freschezza al tuo look. Che siano occhiali da vista o occhiali da sole Dior in Ottica Ottima , la scelta è davvero vasta. Vediamo quindi quali sono i trend di occhiali e montature per questo 2021.

Montature oversize

Il 2021 è caratterizzato da un'incredibile varietà di montature di grandi dimensioni. Alcuni esperti dicono che questo sia causato anche dalla pandemia e dal senso di sicurezza che una grande montatura può dare, coprendo gli occhi e fornendo "protezione" contro il virus. Dalle micro montature, molto diffuse negli anni passati, si sta passando a montature oversize che coprono gran parte del viso.

Montature con bordo sottile

Non c'è niente di più chic di un paio di eleganti montature in metallo in oro, rosa o platino. Questo tipo di montatura può essere abbinato a semplici tinte unite per un'eleganza sobria e pulita.

Montature rotonde

Sebbene gli occhiali rotondi siano in voga negli ultimi anni, le montature rotonde in metallo stile anni '80 e '90 stanno riprendendo forza. Insomma, quest'anno non sarà soltanto Harry Potter a portare questo tipo di occhiali.

Montature in legno: per tutte le cose naturali

Questo tipo di montatura già era presente nelle collezioni passate, ma non ha mai raggiunto l'apice... fino ad ora! I modelli sono modificati con più opzioni e colori aggiunti e gli amanti della natura e rispettosi dell'ambiente non potranno fare a meno di scegliere una montatura di questo tipo.

Montature trasparenti

Uno degli stili di occhiali dello scorso anno si ripete anche per questo 2021: quello delle montature chiare e trasparenti. Con ulteriori opzioni in tinte pastello come l'azzurro, il rosa, il verde, la pesca e il grigio, e design originali ed unici come la combinazione metà metallo e metà trasparente, questo tipo di montatura è glamour e facile da indossare.

Montature geometriche

La tendenza si sta spostando sempre di più dalle micro montature in voga negli anni passati. Ora il mercato degli occhiali presenta più opzioni, spesso con un tocco in più. E' il caso delle montature geometriche come a forma di ottagono, esagono, quadrato e rettangolo, tutte ottime per evidenziare o accentuare i lineamenti del viso, soprattutto nel caso di un viso tondo.

Montature cat-eye

Un altro classico retrò, le splendide montature cat-eye con bordi esagerati, a forma di classica tartaruga e/o con colori vivaci. Questo tipo di occhiale è sicuramente indirizzato a donne audaci che non hanno paura di osare e di farsi notare.

Occhiali con lenti anti luce blu

In questo caso parliamo di un tipo di occhiali novità per questo 2021. Il lockdown ci ha fatto passare molte più ore davanti ad uno schermo di quanto i nostri occhi possano sopportare. I raggi di luce blu fanno parte dello spettro della luce solare e si muovono con un'energia estremamente elevata, causando danni agli occhi come cataratta, degenerazione maculare e sindrome dell'occhio secco. Fortunatamente, le lenti anti luce blu permettono di combattere contro questi effetti negativi. Ecco quindi che questo investimento si rivelerà non solo vincente dal punto di vista fashion - a seconda della montatura - ma anche dal punto di vista della salute.

Il 2021 porta quindi un'ondata di freschezza nel settore degli occhiali, regalando un'ampia gamma di modelli, forme e colori fra cui scegliere. Tieni a mente però queste poche cose fondamentali per scegliere il perfetto paio di occhiali:

La forma del tuo viso

La tua personalità

Il tono della tua pelle

Lo stile di vita che ti piace

Una volta chiariti questi punti, sarà facile trovare il perfetto modello per te fra le nuove tendenze. E perchè no, magari sceglierne anche più di uno!