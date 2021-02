Vaccini agli over 80, la Regione stringe i tempi: "Si parte domenica 21 febbraio"

In Piemonte le vaccinazioni agli ultra80enni partiranno il 21 febbraio.

Ad annunciarlo, pochi minuti fa, il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, al termine di un incontro che ha coinvolto anche i commissari dell’Unità di Crisi Vincenzo Coccolo, Emilpaolo Manno e Antonio Rinaudo.