Cambio di serratura: la feroce lite fra ex coniugi finisce in Tribunale, una condanna

Una feroce lite sfociata in un procedimento penale al Tribunale di Cuneo a carico di C.G. che querelato dalla ex moglie, si è dovuto difendere dalle accuse di minaccia e violenza privata.

L’episodio risale al giugno 2017, quando C.G., prima di andare a prendere le bambine a Castigliole Saluzzo a casa dei nonni materni, aveva avuto una discussione al telefono con la sua ex moglie. Ciò che avrebbe fatto infuriare l’uomo, sarebbe stato il cambio della serratura della casa dove aveva convissuto con la donna che nel frattempo si stava recando a casa dei suoi genitori.

In istruttoria la parte offesa, assistita dall’avv. Flavio Silvestro, aveva raccontato che C.G., durante la telefonata, le avrebbe detto che se non gli avesse ridato le chiavi lui avrebbe dato fuoco all’abitazione. La situazione, una volta incontrati, sarebbe poi degenerata in insulti, ingiurie e minacce da parte dell’uomo nei confronti dell’ex moglie e alla famiglia di lei.

In aula erano state riportate frasi come “ti faccio ammazzare dai miei amici delinquenti per non sporcarmi le mani”, “ti porteranno via a pezzi perché sei troppo grassa per entrare nella bara” e “ti faccio finire al cimitero come tuo fratello”. Il convivente della donna presente sul luogo ha testimoniato di aver visto l’imputato perdere le staffe l’ex suocero: “Quando è arrivato era già alteratissimo, davanti alle sue bambine diceva che avrebbe bruciato la casa con tutti dentro”.

Secondo la difesa dell’uomo, rappresentata dall’avv. Luisa Marabotto, “la presunta minaccia ‘do fuoco all’abitazione se non mi restituisci le chiavi’ non è emersa dalla deposizione di nessun testimone tranne la parte offesa, che sostiene di aver ricevuto la telefonata di C.G. mentre era in auto con la sorella. Quest’ultima, alla guida, non ha sentito nulla. Si può parlare al massimo di tentata minaccia. Alla base c’è un contesto di una certa provocazione: C.G. non riusciva a entrare in quella che era tuttora casa sua per recuperare le sue cose, poiché l’ex moglie aveva cambiato serratura e rifiutava di dargli le chiavi”.

Il Giudice, riqualificando i due capi di accusa in ‘esercizio arbitrario delle proprie ragioni’ ha pronunciato una sentenza nei confronti dell’uomo che lo condanna a 4 mesi di reclusione e rimette il pagamento del risarcimento davanti al giudice civile.