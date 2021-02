A Moretta, gli studenti celebrano il Giorno della Memoria

In tutte le scuole si è parlato del Giorno della Memoria, affrontando l'argomento in base all'età degli studenti. Anche i ragazzi frequentanti le scuole morettesi si sono documentati con le fonti storiche fornite dagli insegnanti, per svolgere un'attenta discussione sul dramma vissuto da troppi uomini, donne e bambini. Filmati e testimonianze dirette, come l’ intervista alla senatrice Liliana Segre o ad altri ex deportati, fruite attraverso i vari mezzi di comunicazione, hanno spiegato meglio la sofferenza, il dolore e la paura vissuti all'interno dei campi di concentramento.

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di Moretta hanno anche scoperto, nel proprio Comune, il “Giardino dei Giusti”, posto davanti all’ingresso del Castello, nell’attigua piazza, e hanno mantenuto il minuto di silenzio proprio davanti al cippo commemorativo.

Questo cippo era stato situato nel 2003 alla presenza di autorità, semplici morettesi e di Isacco Levi, che aveva conosciuto di persona quell'orrore. Celebrare il “Giorno della Memoria” è sempre un momento toccante anche per bambini che si avvicinano al dramma della Shoah e che dovranno portarne avanti il ricordo. "Non si deve dimenticare affinché non capiti mai più" : questo ha ribadito il Presidente della Repubblica Mattarella nel ricordare il 27 gennaio 1945 quando si aprirono i cancelli… e la speranza di un ritorno all'umanità.