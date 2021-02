I commercianti di Garessio utilizzeranno la donazione di Ardena per il paese

Il direttivo dell'associazione commercianti Garessio ci tiene a ringraziare in modo particolare l'associazione Ardena che, in questi giorni, ha consegnato una donazione di 400 euro, raccolti attraverso la vendita dei calendari 2021 "Al di là del buio", dedicati agli operatori e i volontari impegnati nel corso della pandemia e dell'alluvione.

"Vogliamo ringraziare l'associazione non solo per la molto apprezzata raccolta fondi a seguito degli eventi alluvionali dello scorso ottobre, ma anche per l'impegno profuso durante l'anno nel fornirci sempre nuove idee per rimarcare alcuni momenti di festa e aiutandoci ad abbellire le vetrine con le loro creazioni e le loro poesie" - commenta il presidente del gruppo commercianti, Paolo Sappa -"Per quanto riguarda la cifra sarà nostra premura utilizzarla al più presto per tornare a fare risplendere il nostro paesello. Grazie, grazie, grazie!".