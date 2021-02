Bam a sostegno del Cuneoginnastica

CARRU’ – Banca Alpi Marittime da sempre crede nell’importanza dello sport e nell’effettiva ricaduta positiva che gli insegnamenti sportivi hanno sul territorio, infondendo importanti valori nei giovani: saper giocare in squadra, porsi un obbiettivo, impegnarsi e sacrificarsi per raggiungerlo. Il mondo delle associazioni sportive rappresenta perfettamente una delle vocazioni di questa banca che promuove lo sport e le iniziative sportive locali affiancando il proprio nome a squadre di rilievo della provincia granda come LPM Bam Mondovì e la Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo.

In considerazione della recente collaborazione tra il Cuneo Volley e l’Associazione Sportiva Cuneoginnastica, la Banca ha deciso di sostenere le attività e le iniziative legate al mondo della ginnastica cuneese per valorizzare sempre di più le eccellenze del territorio in cui opera.

L’associazione sportiva Cuneoginnastica, nata nel 1974 a Cuneo, persegue obiettivi sociali d’impegno nello sport e sostegno dell’infanzia, è riconosciuta come “Scuola di Ginnastica” federale dal 1992 e premiata con la Benemerenza federale dalla F.G.I. Proprio la sinergia dei valori e degli obiettivi sociali tra l’associazione e la Banca Alpi Marittime è stata la leva vincente per siglare questa nuova cooperazione. Banca Alpi Marittime conferma dunque la sua attenzione ai principi di responsabilità sociale che caratterizzano la sua attività sin dalla fondazione, nel lontano 1899, attraverso il proprio impegno nei confronti della comunità.

«Lo sport, - dichiara Gianni Cappa, Presidente della Banca Alpi Marittime – non è solo competizione, ma è un momento di scambio, crescita, condivisione e quindi, di formazione. I valori che appartengono alla nostra identità di banca della comunità ci permettono, attraverso società sportive che ci rappresentano, di dialogare con tutti gli attori del territorio in cui operiamo valorizzando la nostra identità e attività di banca locale, promuovendole le eccellenze».

«A nome di tutti gli sportivi – dichiara Claudio Adinolfi, Presidente della Asd Cuneoginnastica - e delle atlete della nostra società un caloroso ringraziamento alla Banca Alpi Marittime per il sostegno economico che verrà interamente utilizzato per le attività dell’Associazione, fiore all’occhiello della ginnastica a livello nazionale».