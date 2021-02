TIMEOUT: il punto sul Campionato di pallavolo di serie A2 femminile: Mondovì nuova capolista…aspettando la risposta della Roma! Nel girone Est anche Macerata accede alla Pool Promozione

In attesa degli ultimi recuperi della regular season, i due gironi di serie A2 devono ancora emettere alcuni importanti verdetti. Per mettere in archivio la prima fase del campionato, tuttavia, bisognerà attendere il rientro in campo di Soverato e Pinerolo, alle prese con alcuni casi di positività al Covid-19. Le Calabresi dovrebbero essere prossime al rientro, mentre per le piemontesi probabilmente bisognerà attendere qualche giorno in più.

L'avvio della seconda fase dovrebbe avvenire non prima del week-end del 20-21 febbraio. Sulle date, tuttavia, si naviga a vista, in attesa di notizie confortanti da Soverato e Pinerolo. Fortunatamente, però, tutte le ragazze interessate dai contagi versano in buone condizioni o presentato sintomi lievi e questa rappresenta di certo la notizia più importante.

Nel frattempo il girone Ovest ha una nuova capolista. Al comando, infatti, ora c’è la Lpm Bam Mondovì. La formazione laziale dll’Acqua & Sapone Roma può ancora riprendersi il primato, ma per farlo dovrà conquistare almeno due punti nella delicata trasferta in casa dell’Eurospin Pinerolo. Le monregalesi hanno sudato le proverbiali sette camicie per avere la meglio di una mai doma Hermaea Olbia.

Pumine imprecise, soprattutto al servizio, con il non invidiabile record negativo di 21 errori commessi, ma comunque caparbie nel riprendere il match per i capelli, fino a conquistare l’ennesima vittoria stagionale. La squadra di Delmati ha chiuso così un gennaio straordinario, contraddistinto da sette vittorie su sette, con la conquista di ben 19 punti.

Inattesa, invece, è stata la sconfitta rimediata dalla Sigel Marsala in casa del Club Italia Crai (3-0). Nel girone Ovest, dunque, le ultime gare stabiliranno quale squadra chiuderà la regular season in testa alla classifica e quale sarà la quinta e ultima formazione ad accedere alla Pool Promozione. La Futura Busto Arsizio continua a sperare nell’aggancio al quinto posto, attualmente occupato dal Green Warriors Sassuolo. Per ottenere il pass per la Pool Promozione le Lombarde dovranno ottenere una vittoria da tre punti in casa dell’Eurospin Pinerolo.

Da questa settimana iniziamo a dare uno sguardo anche al girone Est. In questo raggruppamento ci sono ancora tre match da recuperare. Gare che decreteranno la quinta e ultima squadra che parteciperà alla Pool Promozione. Hanno già staccato il biglietto per questa Pool la capolista Vallefoglia, il Cutrofiano, il San Giovanni in Marignano e da domenica anche il Macerata.

Resta un ultimo posto da assegnare, che sarà conteso tra Ravenna e Soverato. Come detto, dunque, anche le marchigiane del CBF Macerata hanno strappato il pass per la Pool Promozione, grazie al successo per 3-0 ottenuto in casa del fanalino di coda del Montecchio. Di seguito le classifiche dei due gironi e le gare da recuperare:

La classifica attuale del girone Ovest

Pos. squadra Gare giocate punti 1 Lpm Bam Mondovì 18 44 2 A&S Roma 17 43 3 Sigel Marsala 18 33 4 Eur. Pinerolo 15 30 5 G.W. Sassuolo 18 28 6 F. Busto Arsizio 17 25 7 Hermaea Olbia 18 18 8 B. Cus Torino 18 18 9 Club Italia Crai 18 16 10 Exacer Montale 17 6

Le gare da recuperare nel girone Ovest

Eur. Pinerolo Fut. Busto Arsizio - Exacer Montale Eur. Pinerolo - Eur. Pinerolo A&S Roma -

La classifica del girone Est

Pos. Squadra Gare giocate Punti 1 Meg. Vallefoglia 16 36 2 C.d.M. Cutrofiano 15 30 3 S.G. in Marignano 16 27 4 CBF Macerata 15 26 5 O.T. Ravenna 16 25 6 Volley Soverato 13 24 7 Itas Martignacco 16 21 8 CDA Talmassons 16 15 9 S.R. I. Montecchio 15 3

Le partite da recuperare nel girone Est