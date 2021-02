Rassicurazioni sul regolare svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo da parte del presidente dei Giochi Yoshiro Mori.

Le Olimpiadi di Tokyo, già in programma nella scorsa estate ma rinviate di un anno a causa della pandemia ci saranno "a prescindere da come si evolverà la situazione coronavirus" - ha dichiarato Mori nel corso di un incontro con gli organizzatori - Dobbiamo andare oltre la discussione se terremo le Olimpiadi o no. Parliamo di come le terremo. Pensiamo a un nuovo tipo di Olimpiadi".