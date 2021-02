Sci alpino femminile: Marta Bassino tra le nove azzurre che daranno l'assalto ai Mondiali di Cortina

Manca poco alla grande avventura dei Mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, in programma dal 7 al 21 febbraio.

Italia pronta a fare la sua parte, potendo contate su una squadra femminile estremamente competitiva nonostante l'infortunio di Sofia Goggia, costretta al forfait.

Sono nove le atlete convocate per l'appuntamento iridato: tra queste, naturalmente, la borgarina Marta Bassino, regina del gigante in Coppa del mondo. Per Marta si tratta della quarta esperienza ai Mondiali dopo le edizioni del 2015, 2017 e 2019.

L'ELENCO DIRAMATO DALLA FISI

1. BASSINO Marta (27-02/1996, di Borgo San Dalmazzo (Cn) - Esercito) Tre presenze ai Campionati del mondo: nel 2015 a Vail partecipa al gigante ma esce nella seconda manche. Nel 2017 a St. Moritz, partecipa al gigante e si classifica all'11/o posto, ed è 17/a nella combinata alpina. Ai Mondiali di Are del 2019 si classifica al 13/o posto sia nel gigante che nella combinata alpina.

2. BRIGNONE Federica (14-07-1990, di La Salle (Ao) - Carabinieri)Quattro Mondiali già all'attivo: debutto brillante a Garmisch nel 2011 dove vince la medaglia d'argento in gigante, mentre esce nella prima manche dello slalom. Ai Mondiali di Vail esce nella prima manche del gigante ed è 19/a nello slalom. Nel 2017 a St. Moritz è 4/a nel gigante, 7/a in combinata alpina, 8/a in superG e 24/a in slalom. Ad Are, nel 2019 è 5/a in gigante, 6/a in slalom e 10/a in superG.

3. CURTONI Elena (03-02-1001, di Cosio Valtellino (So) - Esercito)Anche per lei quattro edizioni all'attivo: Nel 2011 a Garmisch-Partenkirchen è 6/a in superG e 16/a in supercombinata. Nel 2013, a Schladming, è 13/a in supercombinata e 18/a in superG. Nel 2015, a Vail, non termina la combinata ed è 10/a in superG. A St. Moritz 2017 esce nella combinata ad è 5/a in superG.

4. CURTONI Irene (11-08-1985, di Cosio Valtellino (So) - Esercito)Ha partecipato a cinque rassegne iridate: la prima nel 2009, in Val d'Isère, dove uscì nello slalom, quindi Garmisch 2011 quando si piazzò all'11/o posto nello slalom e al 27/o nel gigante. Nel 2013 uscì nello slalom e fu 14/a nel gigante. A St. Moritz 2017 fu 5/a nel parallelo a squadre ed uscì nello slalom. Nel 2019 non terminò lo slalom ma conquistò una storica medaglia di bronzo nel parallelo a squadre.

5. DELAGO Nadia (12-11-1997, di Selva di Val Gardena (Bz) - Fiamme Oro) Debuttante

6. DELLA MEA Lara (10-01-1999, di Tarvisio (Ud) - Esercito) Ha partecipato al Mondiale di Are nel 2019 dove ha vinto (in squadra con Irene Curtoni) la medaglia di bronzo nel parallelo a squadre ed è uscita nello slalom.

7. MARSAGLIA Francesca (27-01-1990, di Cesana Torinese (To) - Esercito)Quattro edizioni all'attivo: il debutto a Garmisch nel 2011 con l'uscita in supercombinata, poi Vail 2015 dove fu 8/a in combinata alpina e 18/a in superG. A St. Moritz fu 17/a nel superG, ad Are 2019 fu 7/a in superG, 29/a in discesa e non terminò il gigante.

8. PETERLINI Martina (24-10-1997, di Rovereto (Tn) - Fiamme Oro) Debuttante

9. PIROVANO Laura (20-11-1997, di Spiazzo (Tn) - Fiamme Gialle) Debuttante