Alba: il Museo della Cattedrale riapre le porte ai visitatori

Propone infatti un orario provvisorio, il giovedì ed il venerdì, dalle ore 16 alle 19, per permettere ai residenti, e non solo, di approfittare del tempo libero o dopo il lavoro per concedersi un momento dedicato all’arte e alla conoscenza del proprio territorio. Verranno proposte visite guidate tematiche ed un percorso pensato per i bambini che vorranno giocare al museo, magari con i nonni. Le aperture saranno eccezionalmente gratuite e nel rispetto delle normative COVID.