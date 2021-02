Il direttivo del sodalizio dimezza la quota di tesseramento 2021

“Le sfide del presente sono ambiziose e per molti versi sconosciute: meglio affrontarle insieme!” L’unione fa la forza, concetto semplice e, mai come nel 2021, attuale. Per questo il direttivo dell’associazione ‘La Funicolare’, riunito a distanza, ha deliberato la prima importante iniziativa: il dimezzamento della quota associativa per il nuovo anno: da 200 Euro a 100 Euro. Duplice l’obiettivo: aumentare il numero di attività aderenti, diminuire l’impatto economico del tesseramento. «Abbiamo approvato all’unanimità - afferma Mattia Germone, presidente “La Funicolare” - un provvedimento per nulla scontato: la difficoltà nel reperire fondi per l’organizzazione di eventi saranno concrete, ma vogliamo in qualche modo rischiare e scommettere sul forte incremento di soci. Il concetto è banale: render meno gravoso il peso del rilancio delle nostre attività di commercio al dettaglio, grazie alla condivisione. Non si tratta di un mero discorso economico. In questi mesi di mancati incassi, lockdown e incertezze varie, durante le riunioni online ritrovavamo conforto e comprensione delle singole problematiche. Siamo un’associazione, una famiglia. Vinceremo e sopravvivremo solo se sapremo dimostrarlo nei fatti». Ecco dunque “Tutti o… nessuno”, la campagna tesseramento 2021 dell’associazione ‘La Funicolare’. Una sfida decisiva che giunge proprio nel decimo anno solare di attività: nata nel 2012 dall'unione tra l'Associazione Mondovì Breo e le Botteghe di Piazza, ‘La Funicolare’ vanta ormai un ricco curriculum di eventi ed iniziative che hanno animato il capoluogo monregalese. Un soggetto sempre attivo nell’ambito della promozione territoriale, anche nel terribile 2020, chiuso con iniziative natalizie e coronato da eventi estivi del tutto unici nel panorama provinciale e non solo: i ‘Doi Paset’ e la ‘Mostra dell’Artigianato Artistico’. «Nel 2020 ci siamo rimboccati le maniche - conclude Germone - facendoci trovare pronti al momento giusto, capaci di rivoluzionare le manifestazioni seguendo i protocolli per una totale sicurezza. Dimostrazione della nostra concretezza: vogliamo continuare ad animare e illuminare il centro commerciale naturale di Mondovì. Se non raggiungessimo l’ottanta percento di adesioni da parte dei negozi nel centro storico dovremo annullare alcuni eventi a calendario… Realizziamoli insieme: tutti o… nessuno». Giovedì 4 febbraio, alle ore 21.00, in programma la riunione riservata ai commercianti e professionisti con sede in centro storico (online) di presentazione del piano attività 2021. Per ottenere accreditamento, si prega di voler richiedere le modalità di accesso alla mail info@lafunicolare.net.