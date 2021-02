Ferrovia Cuneo-Nizza: "Basta "bei discorsetti" sino alla firma della nuova convenzione"

si è costituito a Torino l'ennesimo comitato per il treno delle meraviglie nell'ottica di collegamenti internazionali riguardanti anche la nostra linea.

La storia tribolata di questa comunicazione è ormai conosciuta. Facciamo un rapido riassunto. Quando venne riaperta, dopo anni di battaglie, fu considerata una linea secondaria tant'è che non fu riattivata la trazione elettrica ma quella termica, che è penalizzante per una linea di montagna. Il successo fu immediato; all'inizio si impostarono i treni con una sola automotrice subito raddoppiata: nel 1980 si parlava dell'arrivo a Cuneo di locomotori diesel più potenti di quelli utilizzati che non potevano erogare il riscaldamento.

Il sottoscritto prima come amministratore del comune di Limone e poi anche come addetto ai lavori ha seguito tutti gli studi, i lavori dei comitati, i progetti vari per potenziare la linea. La situazione in effetti è migliorata negli anni ottanta-novanta con collegamenti competitivi e comodi.

Il vero cambiamento venne nel 2001 con la regionalizzazione del trasporto ferroviario che assegnò la tratta alla regione Piemonte mentre avrebbe dovuto essere considerato almeno di interesse nazionale. Poi, togliendo i treni diretti da Torino al mare, allungando le percorrenze e mancando coincidenze idonee a Breil e Ventimiglia la situazione peggiorò. Sino ad arrivare agli attuali soli 2 collegamenti.

Ma il vero problema era ed è la linea che, nel tempo, si è degradata a causa della carente manutenzione dovuta ad attriti tra le due amministrazioni ferroviarie sulla ripartizione dei costi. Alcuni hanno fatto notare come, in base alla convenzione del 1970, toccasse all'Italia pagare; non si intende qui approfondire la questione ma si vuole sottolineare come l'intero costo dei treni sia sempre stato a carico italiano (a parte i due treni di SNCF sino a Tenda), garantendo agli abitanti della Roia e ai loro turisti un servizio notevole.

Ora, vista la situazione d'emergenza creatasi con l'alluvione, è indispensabile ripristinare un minimo di servizio seppure ancora a velocità ridotte; i danni creatosi sono più seri dei previsti e SNCF sta lavorando alacremente.

Si prevede di ripristinare la linea sino a Ventimiglia per l'orario estivo al 13 giugno, e via si sono manifestati anche dopo il successo della campagna FAI entusiastiche proposte di collegamenti, circolazione di treni notturni, elettrificazione, treni per auto, treni ibridi o ad idrogeno e via dicendo.

Finché non verrà firmata una nuova convenzione tra i due stati con risorse certe (e non indifferenti) per rimettere il tracciato nelle condizioni almeno del 1979, tutti i bei discorsi hanno poco senso. Gli appassionati tendono poi a trascurare i problemi di sicurezza in una linea con molte gallerie, non basta aver installato l'SCMT.

La gestione della circolazione è rimasta quella del 1979 e deve essere aggiornata (cito solo i tanti tratti di caduta massi); dopo il tragico incidente del 2003 non sono mai stati installati i cavi telefonici per comunicazioni con cellulare nelle gallerie. Il paradosso, se si vuole, è che con l'abolizione delle frontiere e il mercato comune si è andati indietro ma, con la volontà, tutto si può risolvere.