Seminario di frutticoltura organizzato dal Comizio Agrario di Mondovì

Il Comizio Agrario di Mondovì organizza un seminario di frutticoltura con quattro lezioni teoriche da tenersi online e due lezioni pratiche in presenza (potatura periodo invernale e potatura verde).



Gli incontri di teoria si terranno online dalle ore 20,30 alle 22 e verrà dato il link di accesso alla lezione a chi si iscriverà.

Programma:

12 febbraio 2021 – Tecnico frutticolo Gioele Turaglio: “Dalla preparazione del suolo alla raccolta della frutta, con accenni alla pratica della potatura”;

19 febbraio – Tecnico frutticolo Gioele Turaglio: “Pomacee e drupacee: il riconoscimento delle principali avversità ed il loro rimedio”;

26 febbraio – Castanicoltore Marco Bozzolo: “Panoramica sulla castanicoltura in Piemonte ed in Italia. Operazioni colturali stagione per stagione e gestione del castagneto ceduo. Problematiche fitosanitarie del castagno”;

5 marzo 2021 – Agronomo Ezio Giraudo: “Piccoli frutti e fragole: cosa sono, come si coltivano, malattie e difesa, le principali varietà, coltivazione in vaso”.

Le date degli incontri pratici di potatura, che si terranno presso il parco del Castello di Rocca de’ Baldi, verranno stabilite nel corso dei precedenti incontri, tenendo conto sia delle condizioni meteorologiche, sia dei decreti ministeriali e regionali riguardanti la difesa dal Covid 19.



Per info e iscrizione al seminario contattare il Tecnico agrario Federico Odetto,

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: seminari@comizioagrario.org

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).