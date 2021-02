Al Sant’Anna di Fossano è arrivata la stanza degli abbracci: finalmente gli ospiti possono toccare i propri parenti

Anche al Sant’Anna di Fossano è arrivata la stanza degli abbracci. Una grande notizia per tutti gli ospiti che da quasi un anno non hanno avuto la possibilità di toccare e vedere da vicino i propri cari.



È entrata in servizio lunedì 1° febbraio ed è stata collocata presso uno dei saloni al piano terra, con ingresso da via Monviso. I programmi permettono a 13 persone al giorno, dalle ore 9-12 alle 14.30-17.30, di usufruire della struttura.



Esprime grande soddisfazione il direttore della struttura Alban Vercellotti Mesi che ha riscontrato, sia negli ospiti che nei loro cari, gioia e soddisfazione: "meglio delle aspettative".

Certo, di mezzo c’è sempre un telo trasparente, ma per chi, da più di un anno, non può toccare i propri cari deve essere davvero una bella emozione.