Cavallermaggiore dice “no” al deposito rifiuti nucleari a Carmagnola

Il Comune di Cavallermaggiore ha approvato l’ordine del giorno per sostenere il Comune di Carmagnola che non intende ospitare il deposito rifiuti nucleari sul proprio territorio.

Il piccolo paese della provincia di Torino, fa parte dell’elenco di città individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente su indicazione della Sogin per realizzare la struttura per lo smaltimento delle scorie radioattive.

“Il comune di Carmagnola ha riscontrato dalle carte, dati che lo indicano come luogo non adatto per ospitare i rifiuti - ha commentato il sindaco Davide Sannazzaro -. Con questo ordine del giorno chiediamo di adottare lo stesso testo in cui si spiega perché non è la scelta migliore. Chiediamo quindi di sospendere l’iter previsto dalle normative - e aggiunge - credo che le motivazioni fornite dall’Amministrazione carmagnolese siano fondate. Capisco che i luoghi vadano individuati ma quella è una zona agricola e fertile, penso sia impensabile che venga approvata per un deposito rifiuti nucleari”.