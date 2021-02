DX PEACE SX: due opere di Paolo Barichello al Complesso monumentale San Francesco di Cuneo

Il chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco in Cuneo, dal 10 febbraio al 9 maggio 2021, ospiterà in esposizione due opere di Paolo Barichello, intitolate DX PEACE SX, grazie alla fattiva collaborazione di Banca Patrimoni Sella & C.

Si tratta di due opere di una serie di otto, realizzate con materiali differenti, bronzo, alluminio, rame, titanio, corten e ferro, che si ispirano alla versione “monumentale” DX PEACE SX assemblata lo scorso dicembre davanti alla Biblioteca Civica di Biella, opera che verrà trasportata nella Basilica Nuova del Santuario di Oropa in occasione della V Incoronazione della Madonna, il 29 agosto 2021.

In DX PEACE SX, Paolo Barichello immagina le due parti del cervello, quella destra - creativa e sognatrice - e quella sinistra - concettuale e analitica - in dialogo tra loro, alla ricerca di un percorso intellettivo e culturale capace di concepire un futuro di pace. Il planisfero al quale siamo abituati, assume un’altra forma: le nazioni si spostano e si agglomerano in una nuova mappa, che assume il profilo di una colomba, dove ogni Stato è collegato all’altro dalla sagoma di un uomo. L’opera intende trasmettere un messaggio di armonia e di speranza fondato sulla responsabilità, l’integrazione, il rispetto, l’uguaglianza, le regole, la dignità, i diritti, la fratellanza, i doveri e la libertà, valori particolarmente adatte in questo particolare momento storico.

Le opere saranno visibili negli orari di apertura al pubblico del Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo, dal martedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30. Nelle mattinate di martedì e di venerdì è previsto, già dal 9 febbraio, un ampliamento di orario al mattino, dalle 10.30 alle 13.30.

"Come per la precedente iniziativa realizzata da Banca Patrimoni Sella, Bottiglie d’artista, accolta sempre nel chiostro del Complesso monumentale di san Francesco nell’anno 2019 – afferma l’Assessora alla Cultura Cristina Clerico – l’Amministrazione ha aderito con entusiasmo alla proposta di esporre due opere di sicuro interesse, evocanti valori che si pongono in piena coerenza con l’attualità e con le linee guida dell’Assessorato alla Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari opportunità della Città di Cuneo. Offriremo in tal modo, a tutti i visitatori, un’ottima ragione in più per tornare a visitare i luoghi della Cultura".

"Promuovere la cultura attraverso il valore del nostro patrimonio – dice Daniela Magnetti, Direttrice artistica di Banca Patrimoni Sella & C. - significa poter sviluppare nuove prospettive, riconoscendo all’opera d’arte quell’importante ruolo di comunicazione capace di filtrare, attraverso le emozioni, importanti valori sociali".