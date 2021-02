Fusioni Atl, Ravetti (Pd): “La giunta regionale ha fatto i conti senza l’oste?”

Per tramite di una nota stampa, il consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Ravetti esprime le proprie perplessità in merito al progetto di accorpamento dell’intera provincia di Alessandria con l’Atl cui fanno capo i territori Unesco di Langhe, Roero e Monferrato.

“La domanda che pongo – afferma Ravetti – non è di poco conto: ad Alba, Bra e Asti cosa pensano? Sono d'accordo con questa operazione? Per dire sì a un matrimonio, infatti, bisogna essere in due. In caso contrario si tratterebbe di costrizione. Oppure stiamo ascoltando chiacchiere senza alcun fondamento e dichiarazioni fatte senza sapere di che cosa si parla”.