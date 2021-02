Il liquido igienizzante Sedamyl distribuito alle case di riposo delle Terre del Monviso

L’azienda Sedamyl di Saluzzo è a sostegno delle case di riposo dell’ampio territorio delle Terre del Monviso.

La ditta ha donato e messo a disposizione delle strutture per anziani 400 litri di soluzione idroalcolica igienizzante prodotta nell’impianto cittadino, essenziale per pulire superfici e per disinfettare le mani, per diminuire i rischi di contagio da Covid 19. Il Comune di Saluzzo coordinerà la distribuzione.



Le case di riposo che stanno per ricevere la soluzione idroalcolica sono a Barge, Costigliole, Envie, Manta, Paesana, Piasco, Saluzzo (oltre al «Tapparelli» anche la Croce Verde), Sampeyre, Sanfront, Verzuolo e Venasca.