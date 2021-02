“In molte parti d’Italia le caserme vengono dismesse, Saluzzo invece rinnova la nostra ex Musso”

Il rendering del nuovo cortile d'onore della ex Caserma Musso, e la fotografia del passato militare

Al via nei prossimi mesi i lavori a carico del cortile d’onore dell’ex Caserma Mario Musso, a Saluzzo.

E’ uno degli ultimi interventi, oltre alle stanze al secondo piano su piazza Montebello e i locali delle docce dei militari (di competenza della Provincia per completare l’istituto superiore Soleri-Bertoni) che chiudono il cantiere di restauro della Musso.

Il cortile, tra piazza Montebello e la nuova biblioteca, sarà rifatto con acciottolato di fiume, a cui correrà tutto intorno un marciapiede in pietra di Luserna, lo stesso materiale del camminamento centrale. L’intervento, già appaltato con l’ok della Sovrintendenza, costerà circa 350mila euro.

Lo storico complesso militare, intitolato al Capitano Mario Musso, saluzzese classe 1876, medaglia d’oro al Valor militare, diventa il nuovo polo socioculturale per i giovani e le Associazioni, con la nuova biblioteca nella manica centrale dell'edificio.

Resterà sempre la caserma per coloro che hanno prestato servizio militare qui.

Il Comitato Organizzatore del Raduno Artiglieri da Montagna del Gruppo “Aosta” caserma “Musso,” presieduto dal Generale Verda, che organizza ogni anno (ad eccezione del 2020 per la pandemia) commenta con positività e gratitudine i lavori.

"In molte parte d’Italia le caserme vengono dismesse e abbandonate, Saluzzo, rinnova lo storico fabbricato – commenta il segretario Gaetano Giugliano - Ed per noi importante avere una caserma viva e ben tenuta, dove ad ogni raduno, gli artiglieri di montagna vengono a rivedere il luogo in cui hanno fatto il servizio militare, le camerate, la mensa, ricordando quei mesi.

Siamo al lavoro per organizzare il raduno 2021 che si terrà in ottobre e che avrà numerose adesioni".

Due dei monumenti simbolo che erano all’interno, sono stati spostati all’esterno della Musso: l’obice dell’esercito austroungarico, che fu preda bellica, rimontato nello spartitraffico di piazza Montebello, lato via Donaudi e l'omaggio ai Caduti della 44esima Fanteria Saluzzo, davanti all’edificio, sul lato corso Piemonte.

Una gallery fotografica e la sintetica storia della Caserma, messa a disposizione dal Comitato consentono di fare un salto a ritroso, nel periodo militare del complesso.

L’insediamento del Quartiere Militare venne deciso dai Savoia all’indomani del Trattato di Lione del 1601, che sancì il definitivo passaggio del Marchesato di Saluzzo dalla dominazione francese a quella Sabauda.

Al tempo della conquista non esisteva ancora una “casa erma” - leggiamo in una ricerca storica del Comune - Intendendo con il termine un complesso di edifici, circondato da mura e destinato all’alloggiamento permanente di soldati; “erma” in quanto, se dove fosse esistita, avrebbe dovuto essere isolata dal centro urbano.

In territorio Sabaudo le prime “case erma” sorsero soltanto nel 1626, a Torino e ad Asti.

In questo contesto la cavalleria era considerata in modo migliore dalla società civile e questo perché era l’arma nella quale venivano inquadrati gli appartenenti a ceti superiori. L’ufficiato di questa era quasi tutto in mano alla nobiltà.

Come a Saluzzo. E il quartiere di cavalleria cittadino sorse oltre la cerchia muraria, dove esistevano solo prati.

Nel 1683 la città ospitò la Cavalleria Sabauda, qualche reparto si insediò anche tra le mura della Castiglia.

Quasi un secolo dopo, avvenne la costruzione del “quartiere“ della Cavalleria messa in relazione col progetto di abbattimento delle mura, che iniziò verso la metà del ‘700 e si protrasse fino al 1837. Nel 1776, l’architetto saluzzese Michele Borda ne progettò la sistemazione. Nel 1835 il complesso venne ampliato e se ne affidò la progettazione all’architetto Giuseppe Vigliani che realizzò una nuova manica. Alcuni anni dopo l’Amministrazione decise un ulteriore ingrandimento affidato all’architetto Ansaldi.

La caserma appariva come un quadrilatero con scuderie nella manica Nord e Ovest, mentre la grande cavalleria sorgeva verso la “contrada del quartiere” (Sud). Si decise anche di abbattere il fabbricato adibito a “infermeria cavalli” ottenendo così uno spazio maggiore per contenere un intero reggimento schierato, andandosi ad aggiungere al “Cortile d’onore”.

Dall’inizio del XX secolo, il Genio Militare iniziò ad eseguire direttamente le progettazioni delle opere presidiali.

"Il primo Reparto militare ad essere ospitato nella caserma che prima si chiamava San Martino - racconta il segretario Giuliano - fu il Reggimento Cavalleggeri “Lucca” , l’ultimo il 44° Reggimento Fanteria".

Nella primavera del 1951 l’arrivo nella caserma “Musso” dei primi Artiglieri del ricostituito Gruppo Artiglieria da Montagna “Aosta” che venne sciolto dopo l’8 settembre 1943 per "Fatti d’armi", meritandosi una Medaglia d’Oro al Valor Militare per aver combattuto e non concesso le armi ai tedeschi in Montenegro.

Con le prime riforme delle Forze Armate e dell’Esercito, nel dicembre 1991, arriva il trasferimento per il Gruppo “Aosta” che lascia definitivamente la caserma saluzzese per la Caserma “Perotti” di Fossano, alle dipendenze del neo ricostituito 1° Reggimento Artiglieria da Montagna.

Dopo la fase militare, l'ex Caserma dal 1993 fu data in gestione alla Fondazione “A. Bertoni” e divenne sede di mostre e manifestazioni, ospitando le rassegne nelle antiche scuderie.

Buona parte del complesso (uffici magazzini e camerate dei militari) sono state occupate dalle aule del Liceo “Soleri-Bertoni”.