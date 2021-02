Mussotto dice arrivederci alla sua festa in maschera. "Ma la china di Carnevale la facciamo on line"

Anche gli eventi della nostra tradizione popolare si adattano ai tempi. Un esempio in quanto proposto dal Circolo Acli "Luigi Maiolo" di Mussotto per la serata di sabato 13 febbraio.

Nella temporanea impossibilità di portare nei suoi locali le circa 200 persone che annualmente prendono parte al sentito appuntamento con la sua "China di Carnevale" (per risalire alle prime edizioni bisogna andare indietro di oltre trent’anni), il circolo della popolosa frazione albese ha deciso di proporne la prima versione in modalità "on line".



Il meccanismo è semplice. Si acquistano le cartelle (9 euro l’una, 15 euro per averne due), direttamente in rete collegandosi al sito www.aclimussotto.it, in questo caso pagandole con la nota "app" Satispay. Oppure in contanti, recandosi presso il negozio "Fioridea" di corso Canale 86 o presso l’Azienda Agricola Cavagnero di strada Forcellini 12.

Dopodiché è possibile assistere alle estrazioni dei numeri (15 tornate di chine e tre tombole) in diretta a partire dalle ore 20.30 sulla pagina YouTube del circolo. Oppure attendere comodamente il giorno successivo per sapere se la propria cartella ha vinto uno dei ricchi premi in palio (salsiccia, salami, vino, fiori, dolci misti) o uno dei "tomboloni" finali.



"E’ la nostra china di sempre in modalità lotteria, e ovviamente a distanza – ci spiega il presidente del circolo Giovanni Saglietti -. Partecipare è davvero molto facile perché abbiamo informatizzato tutto il sistema dell’estrazione. Questo tiene conto dei numeri usciti e quindi delle vincite di ogni singola cartella. Tramite una sorta di 'tracciabilità' delle schede vendute siamo così in grado di avvisare i vincitori delle varie tombole praticamente in tempo reale, via mail o Whatsapp. L’elenco delle cartelle vincenti, in questo caso anonimo, verrà inoltre pubblicato il giorno successivo sul sito web del circolo e sui nostri canali social, Facebook e Instagram".



Per cui non rimane che partecipare. Tutte le informazioni e le istruzioni per giocare sono pubblicate al sito web del circolo. Oppure è possibile telefonare al numero telefonico 345/22.53.462 o scrivere alla mail aclimussotto@gmail.com.



Facendolo si avrà l’occasione di tornare a vivere quello che per la vasta comunità che vive attorno al circolo mussottese è un divertente momento di condivisione, dopo che la passata edizione dell’appuntamento di febbraio era già stato cancellato per il sopraggiungere delle restrizioni anti-Covid.

Le stesse restrizioni che, dodici mesi dopo, costringeranno Alba a rinunciare al suo Carnevale più sentito. "Purtroppo sì – conferma Saglietti –. Lo scorso anno eravamo riusciti a tenere il primo dei nostri due abituali appuntamenti in maschera, quello della domenica. Era il 23 febbraio. La stessa sera il presidente del Consiglio comunicò le misure del Dpcm che istituiva il primo lockdown. Per cui fummo costretti ad annullare il Carnevale dei Bambini in programma per il Martedì Grasso. Quest’anno, per le ben note ragioni, i due momenti in maschera sono sin d'ora annullati. Torneremo a festeggiarli insieme nel 2022, quando tutto questo sarà finalmente finito".