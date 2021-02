Oggi riapre al pubblico la biblioteca civica di Dronero

Entrare. In una biblioteca quante parole sembrano volteggiare leggere nell’aria, invitante e misteriosa è l’atmosfera. Tra le pagine dei libri, custodite, le parole raccontano, incuriosiscono, offrono, ci spingono a cercare, ad un restare che è occasione per quel sentire profondo. Non è un caso forse se, nel scegliere una lettura, ci sono state parole che in noi hanno risuonato più di altre.

Dopo le aperture eccezionali, nei mesi scorsi, tramite accesso al cortile esterno (con una media di 60 libri prestati ogni volta) e l’ammirevole iniziativa di consegna/ritiro libri a domicilio, l’amministrazione comunale di Dronero annuncia ora una bellissima notizia: a partire da oggi, mercoledì 3 febbraio, la Biblioteca Civica riapre al pubblico.

L’accesso consentito ad un numero massimo di 2 persone alla volta, previa misurazione della temperatura, disinfezione delle mani e con mascherina naturalmente obbligatoria. La possibilità di recarsi agli scaffali per scegliere i libri da prendere in prestito. Ancora non consentiti invece, per motivi di sicurezza e tutela delle persone, l’ingresso alla sala di consultazione, leggere o studiare in sede.

Il servizio prestiti, attivo dal martedì al sabato, svolge i seguenti orari:

MARTEDI’: 9.00-12.30 / 15.00-17.30

MERCOLEDI’: 15.00-17.30

GIOVEDI’: 9.00-12.30 / 15.00-17.30

VENERDI’: 15-17.30

SABATO: 9.30-12.30