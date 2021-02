Quale futuro per le unioni montane? Una svolta per Ceva: "No ai campanilismi, il territorio deve essere unito"

L'uscita ufficiale del comune di Garessio dall'Unione Montana Alta Val Tanaro, diventata effettiva a fine 2020, ha suscitano diverse reazioni nei paesi limitrofi.

In merito il gruppo consiliare Una svolta per Ceva propone una più ampia riflessione rivolta all'intero territorio:

"Siamo molto dispiaciuti, ma rispettiamo le scelte del sindaco di Garessio che rappresenta la propria comunità con impegno ed impostando la propria linea politica" - spiegano dal gruppo - "Non possiamo, però, esimerci dal riflettere su quanto accaduto, in un periodo, come quello che stiamo vivendo, in cui fare squadra è la scelta migliore da portare avanti, per cui riflettere su quanto accade in un intero territorio, quello della Val Tanaro e del Cebano, e non solo alla città di Ceva, dove siamo consiglieri, è un atto di responsabilità che ci viene dettato dall’epoca in cui stiamo vivendo".

In quest'ottica di unione e collaborazione i consiglieri porteranno le loro riflessioni all'attenzione dell'Unione Montana della Valli Mongia - Cevetta - Langa Cebana - Alta Valle Bormida, di cui il comune di Ceva fa parte.

"La nostra azione vuole andare oltre ai campanilismi e per questo motivo, porteremo il dibattito nel Consiglio dell’Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Val Bormida, attraverso il nostro rappresentante in seno all’assemblea, Andrea Ferro, per ragionare su quanto sta succedendo intorno a noi e financo arrivare a discutere sull’eventualità di arrivare ad una sola Unione Montana che coinvolga il nostro territorio, al fine di intercettare maggiormente i fondi che a tali Enti sono destinati, sempre con l’intento di favorire il bene comune dei cittadini che vivono queste valli".